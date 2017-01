Assassin's Creed conquista il box office italiano nel suo giorno d'esordio al cinema

Ottimo esordio nei cinema italiani per Assassin's Creed, il film distribuito da 20th Century Fox Italia, ispirato alla famosa saga videoludica e interpretato da Michael Fassbender e Marion Cotillard.

Secondo i dati Cinetel, nel giorno d'uscita il film ha incassato 722.117 euro, equivalenti a oltre 100 mila spettatori (102.133, per l'esattezza), facendosi così strada tra i numerosi titoli del periodo natalizio e aggiudicandosi il primo posto al box office italiano nella giornata di ieri, mercoledì 4 gennaio.





Il film, diretto da Justin Kurzel che porta per la prima volta sul grande schermo il mondo di Assassin's Creed, il celebre videogioco Ubisoft che conta milioni di fan in tutto il mondo, racconta di Callum Lynch che, grazie a una tecnologia rivoluzionaria in grado di sbloccare i ricordi genetici, sperimenta le avventure di Aguillar, suo antenato della Spagna del XV secolo, scoprendo così di discendere da una misteriosa società segreta, gli Assassini. Accumulando conoscenze ed incredibili abilità, Callum sarà in grado di sfidare una potente e crudele organizzazione Templare dei giorni nostri.



