Assandira: clip e sinossi del film di Salvatore Mereu fuori concorso al Festival di Venezia 2020

Il nuovo film del regista sardo di Bellas Mariposas è liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Giulio Angioni. Il direttore della Mostra Alberto Barbera ha detto che avrebbe meritato di essere in concorso.

Presentando ieri il programma del Festival di Venezia 2020, il direttore della Mostra Alberto Barbera, annunciando la presenza Fuori Concorso di Assandira di Salvatore Mereu, lo ha definito un film "da non perdere", e ha espresso il rammarico di non averlo potuto inserire nel concoso prinicipale, non fosse stato che cinque film italiani sarebbero stati troppi anche in un anno come questo.

Assandira, di cui vi mostriamo una prima clip, è liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Giulio Angioni, edito da Sellerio. Prodotto da Viacolvento e Rai Cinema, vede protagonista lo scrittore e poeta Gavino Ledda, e nel cast ci sono anche Anna König, Marco Zucca,Corrado Giannetti, Samuele Mei.

Assandira: una clip del film di Salvatore Mereu

Assandira: Prima Clip Ufficiale del Film - HD

La sinossi ufficiale di Assandira

Zuppo d’acqua fin dentro alle ossa, Costantino si avvita sul pagliaio come un vecchio legno restituito alla terra dal mare in burrasca. La pioggia torrenziale ha appena finito di spegnere il fuoco che si è mangiato in una notte sola l’agriturismo in mezzo al bosco, Assandira. Ma la pioggia non ha spento il dolore, il rimorso bruciante per il figlio che è morto in mezzo alle fiamme e che non è riuscito a salvare. All’alba, i primi ad arrivare sono i carabinieri e il giovane magistrato: Costantino prova a raccontare loro cosa è successo in quell’ultima notte, a spiegare come tutto è cominciato…