Aspromonte: Francesco Colella in un clip in anteprima esclusiva del nuovo film di Mimmo Calopresti

Il regista racconta la sua terra natale, la Calabria. Nel cast anche Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte, Marco Leonardi e Sergio Rubini. Sarà in sala dal 21 novembre, distribuito da Italian International Film.

A quattro anni di distanza dal suo ultimo lungometraggio di finzione, Uno per tutti, Mimmo Calopresti tornerà al cinema dal 21 novembre prossimo con un nuovo film, nel quale racconta la sua terra natale, la Calabria.

Il film di intitola Aspromonte - La terra degli ultimi, ed è ambientato nel paesino montano di Africo alla fine degli anni Cinquanta. Quando una donna muore di parto perché il dottore non riesce ad arrivare in tempo, a causa dell'assenza di strade che colleghino il paese al resto delle aree circostanti, gli uomini, esasperati dallo stato di abbandono, vanno a protestare dal prefetto. Pur ottenendo la promessa di un medico di stanza nel loro paese, decidono di mettersi insieme e costruire loro stessi una strada. Nel frattempo dal nord arriva una nuova maestra elementare, che sostuiene che "se Africo entrerà nel mondo grazie alla strada, i ragazzi dovranno conoscerlo prima, imparando a leggere e a scrivere". Ma per il brigante Don Totò, quello che detta la vera legge, Africo non può diventare davvero un paese ‘italiano’…

Insomma, nella Africo di Calopresti ci sono energia e tensione, come ci testimonia questa clip che vi proponiamo in anteprima esclusiva, nella quale vediamo Francesco Colella (interprete di serie come Trust di Danny Boyle e Zero Zero Zero di Sollima, nonché una delle anime della compagnia teatrale Teatrodilina) scontrarsi duramente con un maresciallo dei Carabinieri che ha arrestato un suo compaesano:



Aspromonte: La Terra degli Ultimi: Clip Esclusiva Ufficiale del Film "Beppe dai Carabinieri" - HD

Distribuito da Italian International Film, Aspromonte vede nel cast la presenza di Valeria Bruni Tedeschi. Marcello Fonte, Francesco Colella, Marco Leonardi e la partecipazione di Sergio Rubini. Il film è una produzione Italian International Film – società di Lucisano Media Group - con Rai Cinema, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, con il contributo di Regione Calabria e Calabria Film Commission; scritto da Mimmo Calopresti con Monica Zapelli, già autrice de I cento passi, con la collaborazione di Fulvio Lucisano, tratto dall’opera letteraria di Pietro Criaco “Via dall’Aspromonte” (Rubbettino Editore).