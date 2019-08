Aspiranti critici, attenzione: arriva il Premio Cat 2019

News Cinema

Contest di critica cinematografica indetto dall'Associazione Culturale Cinemaniaci di Piacenza in ricordo di Giulio Cattivelli.

Giovani aspiranti critici, aprite bene le orecchie.

A parte che fate benissimo ancora a tempo a rivedere i vostri sogni indirizzandoli verso carriere più redditizie, se proprio però insistete e volete inseguire il sogno di quella carriera lì, avete tempo dal 1° settembre al 31 ottobre per partecipare all'edizione 2019 del Premio Cat, il contest di critica cinematografica da Cinemaniaci Associazione Culturale che giunge quest'anno alla sua terza edizione.

Il premio è nato in ricordo del giornalista e critico del cinema piacentino Giulio “Cat” Cattivelli e ha conseguito un successo insperato grazie pure al coinvolgimento nei workshop organizzati da Cinemaniaci di esperti del calibro di Emanuela Martini, Paolo Mereghetti, Gianni Canova, Mauro Gervasini, Pier Maria Bocchi, Steve Della Casa, Nanni Cobretti e anche del nostro Federico Gironi.

Ideato e diretto da Piero Verani, psicologo col vizietto del cinema, il Premio Cat non solo torna, ma si rinnova.

Nel centenario della nascita di Giulio Cattivelli il contest prevede una sezione esplicitamente dedicata al Cat: si potrà concorrere quindi anche cono un saggio breve su un film tra i preferiti del critico. Sempre legata a Cattivelli è la sezione del concorso che riguarda recensioni rivolta alle opere prime (sempre in una lista fornita): il Cat era molto attento agli esordi del cinema italiano e ai giovani. Restano invariate le altre due categorie: la recensione standard e la recensione-tweet. Ma rispetto al passato sarà possibile recensire anche film distribuiti in Italia su Netflix, Amazon Prime Video e le altre piattaforme streaming.

Il contest è nazionale e gratuito, e possono partecipare i ragazzi tra i 16 e i 25 anni.

Per i dettagli basta consultare il bando presente sul sito di Cinemaniaci.

I workshop di questa edizione del Premio Cat, anch'essi gratuiti, saranno tenuti a Piacenza da Enrico Magrelli (Hollywood Party Radio 3) su Garrone e i generi, Nanni Cobretti (i400calci.com) sulla figura del villain contemporaneo, Gervasini sulla commedia (all’italiana), la regista Irene Dionisio sul cinema di Jennifer Kent e Barbara Belzini (Libertà) sull’adolescenza nei film da Stephen King.