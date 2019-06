Aspettando The Beach Bum, il videoclip di un brano originale di Jimmy Buffett e Snoop Dogg

Al momento in cui scrivo queste righe, The Beach Bum non ha ancora una distribuzione italiana.

Il che è mediamente comune per un film diretto da Harmony Korine, ma non lo è affatto per uno che vede protagonista Matthew McConaughey, che qui veste i panni di un personaggio che pare nato dallo scontro frontale tra quello interpretato dall'attore americano in Surfer, Dude (film chiave della sua carriera, checché ne possiate pensare) e il compianto Hunter S. Thompson.

Di The Beach Bum vi abbiamo comunque presentato nel corso dei mesi un teaser e un trailer red band che dovrebbero far salivare a puntino gli appassionati, mentre ora è il momento di presentarvi il videoclip di un brano intitolato "Moonfog", che è anche un rimando indiretto al nome del personaggio di McConaughey, che si chiama Moon Dog.

La canzone è eseguita da Jimmy Buffet, che l'ha composta in collaborazione con Snoop Dogg, e il suo video, realizzato con footage originale del film di Korine, ne è a suo modo un vero e proprio nuovo trailer: