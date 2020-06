Aspettando Tenet, Inception torna nei cinema italiani

News Cinema

Dopo l'annuncio di ieri, relativo all'uscita di Tenet nelle nostre sale il 3 agosto, ne arriva un altro che farà la felicità dei fan di Christopher Nolan. E ci sono anche nuove foto di Tenet.

Appena ieri la Warner ha ufficializzato la data d'uscita di Tenet nelle sale italiane, prevista per il 3 agosto, e oggi arriva da parte dello Studio americano una notizia che farà la felicità dei fan di Christopher Nolan. Aspettando Tenet, infatti, il pubblico italiano potrà rivedere al cinema Inception, il film che molti sostengono essere in qualche modo ancora misterioso legato a questo nuovo, e che tornerà nelle sale il 17 luglio in occasione del suo 10° anniversario.

"In occasione di questo evento cinematografico il pubblico potrà assistere a dei filmati inediti dell’attesissimo film di Nolan Tenet, che debutterà nei cinema italiani il 3 agosto. Gli spettatori assisteranno inoltre ad un'anteprima esclusiva delle imminenti uscite della Warner Bros.", recita il comunicato ufficiale della Warner Bros. Pictures, che prosegue così:

“In questo contesto complesso e in rapido cambiamento, siamo particolarmente entusiasti di portare ‘Tenet’ di Christopher Nolan, un film di sorprendenti dimensioni, ambizioni e livello, nelle sale di tutto il mondo il 31 luglio” ha affermato Toby Emmerich, Presidente di Warner Bros. Pictures Group. "È passato più tempo di quanto potessimo immaginare dall’ultima volta che abbiamo visto un film sul grande schermo, e per omaggiare i fan di Chris in attesa dell’uscita di ‘Tenet’, siamo altrettanto entusiasti di riportare il suo capolavoro ‘Inception’ nelle sale il 17 luglio, in occasione del suo decimo anniversario".

