Aspettando No Time to Die, arrivano i francobolli di 007

News Cinema

La Royal Mail ha stampato una serie di francobolli speciali e di edizioni limitate dedicate a James Bond e al suo universo.

007 è uno dei personaggi cinematografici più amati di tutto il mondo, e la grande attesa per il debutto nelle sale di No Time to Die, venticinquesimo film del canone ufficiale dei film di James Bond, lo conferma.

E però, in nessun altro angolo del pianeta è amato come è amato in patria, nel Regno Unito, dove è un'icona immortale e senza tempo. A testimoniarlo, tra le mille altre cose, c'è questa recentissima iniziativa della Royal Mail, il servizio postale brittanico, che ha stampato una collezione di francobolli interamente dedicata a 007 e al suo universo cinematografico.

Si tratta di emissioni speciali con l'effige dai vari volti che Bond ha avuto nel corso degli anni (da Sean Connery fino a Daniel Craig, passando per George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan) e, in una serie dedicata alla Q Branch, ad alcuni dei più celebri mezzi di trasporto utilizzati da 007 nel corso delle sue missioni: tra queste la Aston Martin DB-5 di Goldfinger e tanti altri film, e la Lotus Esprit sottomarina di La spia che mi amava.