Aspettando l'NBA: cinque film in streaming che raccontano il basket

In attesa di rivedere LeBron James e gli altri sul campo, eccovi cinque film in streaming per chi ama (come noi) la pallacanestro.

In attesa che il prossimo 31 luglio il campionato NBA riparta nella “bolla” del Disneyworld di Orlando (Florida) noi che di pallacanestro proprio non possiamo farne più a meno abbiamo deciso di proporvi i nostri cinque film preferiti in streaming che parlano di questo sport. Uno in particolare - lo scoprirete leggendo - merita di essere annoverato tra i grandi film del decennio in cui è stato realizzato.

Cinque film in streaming ambientati nel mondo della pallacanestro

Colpo vincente (1986)

Un allenatore esperto che crede fermamente nella disciplina. Un piccolo college dell’Indiana che ne ha un bisogno disperato. Una squadra che dimostrerà di saper affrontare qualsiasi avversità, sia dentro che fuori il campo sportivo. Diretto da David Anspaugh Colpo vincente non è troppo conosciuto in Italia mentre è un vero e proprio classico negli States. Merito soprattutto del grande Gene Hackman che interpreta coach Dale con la solita professionalità e un’adesione psicologica degna delle grandi performance. Insieme a lui Barbara Hershey e l’icona Dennis Hopper che ottenne la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista. Disponibile su Apple Itunes.







Basta vincere (1994)

Se un film sportivo senza apparenti pretese viene affidato a un regista che di nome fa William Friedkin - quello de Il braccio violento della legge e L’esorcista, tanto per intenderci - ecco che qualcosa di elettrizzante deve per forza uscirne. E infatti Basta vincere riesce a coinvolgere in virtù del montaggio adrenalinico e della prova come sempre feroce di Nick Nolte. Parabola morale che nonostante molte ingenuità mantiene il suo fascino cinematografico. E poi c’è Shaquille O’Neal che schiaccia su tutto e tutti! Disponibile su Amazon Prime Video.







He Got Game (1998)

Scriviamolo senza mezzi termini: He Got Game è il miglior film sulla pallacanestro mai realizzato. Ne siamo convinti perché racconta quanto questo sport sia dedizione, sofferenza, amore, speranza di evadere da una realtà complessa, magari anche disperata. Spike Lee inserisce tutto questo in un film emotivamente violento, visivamente curatissimo, con uno showdown finale tra padre e figlio che vale più di mille partite. Denzel Washington è semplicemente monumentale nel ruolo di Jake Shuttlesworth, avrebbe meritato una delle varie candidature all’Oscar che gli sono state negate. Così come l’avrebbero meritata il film stesso e il suo autore. Ma si sa, Spike Lee e l’Academy...Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video







Coach Carter (2005)

Tratto da una storia vera, Coach Carter racconta dell’allenatore di una squadra di liceo in uno dei quartieri più poveri di Los Angeles, un uomo capace di instaurare nei suoi giocatori il senso di autostima e dignità che potrebbe aiutarli a superare le barriere sociali ed economiche di cui sono prigionieri. Interpretato da un carismatico Samuel L. Jackson e da un Channing Tatum alle prime armi, il film ispira grazie alla potenza emotiva di storia e personaggi. Ottimo prodotto sportivo che rende onore alla nobiltà dello sport di cui parla. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Netflix, Amazon Prime Video.

Tornare a vincere (2020)

L’ultimo film sul basket in ordine di arrivo è anche uno dei migliori. Il regista Gavin O’Connor aveva già dato prova di saper padroneggiare il film sportivo grazie al notevole Warrior, e in questo Tornare a vincere offre all’amico Ben Affleck il ruolo di una carriera. L’attore lo ripaga con una prova coraggiosa, appassionata, in cui uomo e personaggio si intersecano per rendere il lato umano ancor più emozionante. Alla fine non si può non parteggiare per coach Jack Cunningham e per i suoi giocatori, fino a un finale aperto e commovente come la vita vera. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.

Questi i titoli scelti per passare qualche serata speciale se come noi siete appassionati di basket. Dobbiamo citare anche l’efficace Glory Road con Josh Lucas che però purtroppo non si trova in streaming. Ricordiamo poi che HBO sta preparando una miniserie sui Los Angeles Lakers degli anni ‘80, quelli dello “showtime” di Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy e Michael Cooper. Protagonista sarà Jason Clarke nel ruolo del general manager Jerry West, icona del basket e della storia dei Lakers. Ecco, quello è uno show che non perderemo per nulla al mondo. GO LAKERS!!!