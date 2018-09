Aspettando Johnny English colpisce ancora: un video con tutti gli agenti più maldestri del cinema

Il terzo capitolo della serie in cui Rowan Atkinson interpreta il più impacciato agente dell'intelligence britannica, uscirà al cinema l'11 ottobre. Johnny English colpisce ancora arriva a 17 anni di distanza dal primo capitolo Johnny English e a 7 anni dal secondo Johnny English la rinascita. Questo nuovo episodio è diretto da David Kerr e vanta come protagonista femminile la Bond Girl di Quantum of Solace, l'intensa e seducente Olga Kurylenko. La storia inizia quando un attacco informatico rivela l'identità di tutti gli agenti sotto copertura in Gran Bretagna e Johnny English è l'ultima speranza del servizio segreto britannico. Richiamato dalla meritata pensione, viene mandato in missione per scoprire il misterioso hacker, attività moderna per la quale non è particolarmente attrezzato.

