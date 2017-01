Aspettando Il ritorno di Xander Cage: Vin Diesel, le Top 5 performance da Salvate il soldato Ryan a Fast and Furious

Non c'è dubbio che sia una delle action star più quotate degli ultimi anni, dal 19 gennaio in sala con xXx: Il ritorno di Xander Cage. E forse lo è più di quanto si sarebbe immaginato. All'inizio degli anni 2000 Vin Diesel non si era certo precluso la possibilità di intepretare film d'azione, ma le scelte che ha fatto erano dichiaratamente volte a mostrare la sua versatilità oltre alla volontà di non restare confinato in un genere cinematografico. Lo dimostrano film come il thriller finanziario 1 Km da Wall Street, l'action comedy Missione Tata, l'impegnativo Prova a incastrarmi e l'allontanamento dal Fast and Furious.

Ad aver salvato la carriera del Diesel attore è stato il Diesel produttore. Il suo fiuto e l'immensa importanza che ha sempre dato al pubblico, ascoltando più di una volta cosa i suoi fan volessero da lui, sono stati determinanti per risollevare una saga trasformandola nel franchise più redditizio di casa Universal, con Fast and Furious 8 in uscita ad aprile. O per riesumare i vecchi personaggi come Riddick e Xander Cage, proprio perché richiesti dai suoi follower. Quando un attore, più di ogni altro, ha un seguito su Facebook di più di 100 milioni fan sarebbe stupido se non ascoltasse. Vin Diesel certamente non lo è.

Forse avrà diifficoltà a rendersi credibile in personaggio diverso dal ruolo di duro che veste così bene, ma meglio fare bene una cosa che farne male tante. E quando capita un ruolo più delicato come in Billy Lynn - Un giorno da eroe, Vin può dimostrare di essere all'altezza.





xXx: Il ritorno di Xander Cage - Nuovo trailer italiano: