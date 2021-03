Aspettando Godzilla vs. Kong, un trailer parodia con un gatto, Owlkitty colpisce ancora

News Cinema

In attesa di Godzilla vs. Kong, il canale OwlKitty di YouTube colpisce ancora con un trailer parodia: quando i padroni di un gatto hanno anche l'hobby del video editing possono succedere strane cose...

Godzilla vs. Kong esce negli Usa nelle sale e in streaming su HBO Max il 26 marzo, ma nel frattempo è arrivato un imperdibile trailer parodia con Owlkitty: per chi non conoscesse questo canale di YouTube, l'Owlkitty in questione è un gatto con padroni specialisti in video editing e compositing digitale, Olivia Boone e Tibo Charroppin. La loro encomiabile missione è inserire il simpatico pelosissimo gatto in scene e film iconici, col risultato di garantirgli 700.000 follower su Instagram in appena un anno e mezzo dalla partenza dell'iniziativa. D'accordo, mici e micetti funzionano al 100% in rete, ma c'è da ammettere che in questo caso l'impegno è notevole. Qui in basso vi proponiamo, dopo il trailer di Godzilla vs. Owlkitty, anche il rifacimento di una celebre scena dei Predatori dell'arca perduta, con relativo backstage... Per i più curiosi, la gatta è stata adottata in un centro di Portland, ora sempre più solido grazie alle donazioni ottenute tramite la pubblicità di Olivia, Tibo e Owlkitty.