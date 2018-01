Aspettando gli Oscar, i montatori e gli scenografi consegnano i loro premi

In attesa degli Oscar 2018, che saranno consegnati il 4 marzo, i vari sindacati dei lavoratori cinematografici americani continuano a consegnare i loro riconoscimenti per l'anno trascorso, confermando in buona parte i titoli presenti nelle candidature agli Oscar. Qui parliamo dei premi consegnati dalla American Cinema Editors Guild (montatori) e Art Directors Guild (scenografi).

L'Editors Guild ha giudicato miglior montaggio di un film drammatico quello eseguito da Lee Smith per Dunkirk. Miglior montaggio di una commedia è risultato quello di Tatiana S. Riegel per I, Tonya. Quest'ultima è una scelta che stupisce, particolarmente se consideriamo la presenza, tra le nomination, di Baby Driver. Altri riconoscimenti sono andati a serie tv come The Handmaid's Tale e Fargo.

L'Art Directors Guild invece divide i lungometraggi in tipologie. Per la ricostruzione d'epoca, migliore scenografia è stata quella di Paul Denham Austerberry per The Shape of Water. Per il fantasy/sci-fi, ha vinto il Dennis Gassner di Blade Runner 2049. Il migliore scenografo contemporaneo è stato invece il François Audouy di Logan.

Per le serie tv, hanno tenuto banco Il Trono di Spade, The Handmaid's Tale e Black Mirror.