Aspettando Ghostbusters Legacy: l’inedito dietro le quinte di una scena cult del primo Ghostbuster

Quante volte Aykroyd, Ramis e Murray hanno girato in Ghostbusters: Acchiappafantasmi la sequenza dello spot pubblicitario? La risposta in un video imperdibile.

Se il Coronavirus non avesse abbandonato la Cina per andarsene giro per il mondo, Ghostbusters: Legacy sarebbe arrivato nelle sale in estate. Ma la pandemia ha cambiato le carte in tavola e così dovremo aspettare fino al mese di marzo del 2021. Però, nell'attesa, possiamo rivederci il primo film della saga, Ghostbusters: Acchiappafantasmi, e soprattutto gustarci un po’ di dietro le quinte della commedia diretta da Ivan Reitman nel 1984.

In un video di 5 minuti che è appena stato diffuso vediamo Dan Aykroyd, Bill Murray e Harold Ramis ripetere svariate volte lo spot pubblicitario degli Acchiappafantasmi, che comincia, appunto, con i tre "in scena" e prosegue con il solo Dan Aykroyd per poi accogliere nuovamente Murray e Ramis. Sia della prima che della seconda parte vediamo diversi take, e nella seconda Aykroyd è davvero incredibile perché pronuncia le sue battute variando la velocità e, come l'Alberto Sordi dell'ultimo episodio de I complessi, non prende mai una papera. Si blocca giusto una volta e dimostra una pazienza certosina, visto il numero decisamente elevato di ciak. Quanto alla terza parte del video, in cui Peter Venkman, Raymond "Ray" Stantz ed Egon Spengler dicono: "We are ready to believe you" (siamo pronti a credervi)", è da notare che Murray, Ramis e Akroyd hanno qualche difficoltà a pronunciare la battuta simultaneamente e a qualcuno scappa da ridere.

Sappiamo che in Ghostbusters 3 ci saranno sia Bill Murray che Dan Aykroyd (Ramis ci ha lasciati nel 2014), anche se non avranno un ruolo da protagonisti, perché al centro della storia c'è una madre single (Carrie Coon), che abita in una piccola cittadina americana con i figli, interpretati dal Finn Wolfhard di Stranger Things e Mckenna Grace. La regia del film è di Jason Reitman, il figlio di Ivan Reitman. Per avere un quadro completo di Ghostbusters: Legacy vi rimandiamo all'esaustivo articolo di Domenico Misciagna Ghostbusters Legacy, cosa sappiamo del nuovo Ghostbusters 3.

