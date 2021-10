Aspettando Encanto, 60° lungometraggio animato Disney, ripassiamo gli altri

News Cinema

Da qualche giorno circola sui social un video celebrativo dei lungometraggi animati classici dei Walt Disney Animation Studios: Encanto sarà il numero 60, una rapida rassegna lunga 80 anni...

Encanto, in arrivo nelle nostre sale il 24 novembre e su Disney+ alla Vigilia di Natale, è il nuovo lungometraggio animato del canone ufficiale dei Classici Disney, ma è una tappa importante: è infatti il n.60, calcolando la partenza di questa tradizione dall'uscita nel 1937 di Biancaneve e i sette nani. In 84 anni non sono stati prodotti solo tantissimi lungometraggi, ma è cambiato il mondo, più e più volte. Una cosa però non è mai cambiata, la vocazione fiabesca della divisione Walt Disney Animation Studios: è il nucleo originale di una major che è spesso criticata per le sue tante, tantissime attività e proprietà, ma che mantiene una connessione emotiva e affettiva col pubblico, proprio grazie a queste opere d'arte che nella maggior parte dei casi, come voleva Walt, non invecchiano mai. Vi embeddiamo il video, che presenta i titoli originali di tutti e sessanta i lungometraggi fino a Encanto. Se non riuscite a riconoscerli tutti, facciamo seguire un elenco con i titoli italiani. Pronti alla sfida? Occhio, sembra facile ma ci sono film dimenticati dal grande pubblico.





Lista dei film di animazione dei Walt Disney Animation Studios, dal 1937 a oggi