Aspettando Dune, cinque film in streaming diretti da Denis Villeneuve

News Cinema

Vogliamo ripercorrere la carriera del cineasta franco-canadese con cinque film in streaming

Il poderoso trailer di Dune appena rilasciato ha confermato che il nuovo adattamento cinematografico del capolavoro di fantascienza scritto da Frank Herbert è uno dei titoli più attesi del prossimo futuro. E questo anche perché a dirigerlo troviamo il talento puro di Denis Villeneuve, cineasta che in questi anni si è affermato come uno dei nomi più versatili e visionari dell’intero panorama dello spettacolo. Vogliamo quindi ripercorrere la carriera di Villeneuve attraverso cinque film in streaming che riteniamo fino a oggi i suoi migliori: titoli che variano dal dramma al thriller alla fantascienza garantendo sempre e comunque una visione potente e un approccio molto personale alla vicenda tratta.

Cinque film in streaming di Denis Villeneuve, regista del nuovo Dune

La donna che canta

Prisoners

Sicario

Arrival

Blade Runner 2049

La donna che canta (2010)

La Donna che canta: Il trailer del film

Candidato all’Oscar come miglior film straniero, La donna che canta ha lanciato la carriera di Villeneuve a livello internazionale. Un puzzle drammatico costruito su diversi piani temporali per raccontare con enorme intensità emotiva ed eleganza visiva il percorso orribile di Nawal, donna costretta ad assistere agli orrori della guerra civile in Libano, ma decisa a non soccombere a tutto il dolore che ha dovuto esperire. Film potente e doloroso, La donna che canta possiede già il meglio delle capacità di Villeneuve. Magnifica prova d’attrice di Lubna Azabal. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Prisoners (2013)

Prisoners: Il nuovo trailer italiano del film con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal

Due bambine che scompaiono nel nulla, un padre deciso a tutto pur di scoprire la verità, un poliziotto costretto a dover mantenere l’ordine per risolvere il caso. Prisoners è uno dei thriller più lividi ed avvincenti dei nostri tempi, momento di svolta per Villeneuve al suo primo film “mainstream” in cui collabora con il grande direttore della fotografia Roger Deakins, che diventerà suo partner in crime per molti film futuri. In un cast capitanato da Hugh Jackman svetta però la prova sommessa e intensa di Jake Gyllenhaal, il cui lavoro sul linguaggio del corpo del detective Loki è a dir poco impressionante. Così come lo è Prisoners. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sicario (2015)

Sicario: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il thriller di confine che racconta la lotta delle agenzie governative americane ai cartelli della droga messicani rimane ancora oggi il miglior film di Villeneuve, un thriller asciutto nella narrazione e semplicemente poderoso nella messa in scena. Perfetta la direzione dei tre protagonisti Emily Blunt, Josh Brolin e un Benicio Del Toro che avrebbe meritato almeno la nomination all’Oscar come attore non protagonista. Sicario è cinema mainstream realizzato come se fosse un film d’autore, impregnato di un’idea di messa in scena di altissima qualità. Uno dei migliori film di genere dello scorso decennio, se non il migliore. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, RaiPlay, NOW TV.

Arrival (2016)

Arrival: Il trailer italiano del film - HD

Uno dei film-sorpresa dei nostri tempi, sbucato quasi dal nulla ma capace di lanciare Villeneuve come uno dei grandi registi di fantascienza del panorama contemporaneo. Ispirato da un racconto di Ted Chiang, Arrival lavora sulla messa in scena per renderla lo specchio sincero del mondo interiore dei protagonisti. Interpretato al meglio da Amy Adams, Jeremy Renner e Michael Stuhlbarg, il film ottenne otto nomination all’Oscar tra cui quella per la miglior regia, prima per Villeneuve. Ma dubitiamo sia anche l’ultima...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision.

Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner 2049: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

L’impresa titanica di regalare un sequel al cult-movie di Ridley Scott, soprattutto a trentacinque anni dalla sua uscita, viene accettata da Villeneuve a modo suo: Blade Runner 2049 lascia esplodere l’idea di cinema dell’autore in un film-torrente che ipnotizza anche nei suoi difetti, un colosso cinematografico messo in scena con una coerenza estetica inusitata. Ryan Gosling risulta perfetto come malinconico protagonista, accompagnato da un cast di supporto di gran livello. Oscar per la fotografia a Roger Deakins, il primo di una carriera incredibile. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Quale di questi cinque titoli è il vostro preferito di Denis Villeneuve? Oppure preferite quello che abbiamo lasciato fuori, il disturbante Enemy con protagonista ancora Jack Gyllenhaal? Noi abbiamo scelto Sicario, ma davvero la visione del trailer di Dune potrebbe rimescolare totalmente le carte in tavola...