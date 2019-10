Aspettando Doctor Sleep, Shining torna al cinema in versione estesa

News Cinema

Il film culto di Stanley Kubrick Shining - Extended Edition sarà nelle sale cinematografiche italiane solo due giorni, il 21 e il 22 ottobre

Considerato come uno dei più grandi film horror mai realizzati, l'horror cult di Stanley Kubrick SHINING - EXTENDED EDITION sarà nelle sale cinematografiche italiane SOLO due giorni, il 21 e il 22 ottobre.

La versione estesa di Shining include 24 minuti di scene inedite, e, per la gioia di tutti i fan del film, sarà sempre Giancarlo Giannini a prestare la propria voce, per il doppiaggio italiano, al personaggio di Jack Torrance. La rimasterizzazione in 4K è stata realizzata usando una nuova scansione in 4K del negativo originale in 35mm al Warner Bros. Motion Picture Imaging. Il regista Steven Spielberg e l’ex assistente personale di Stanley Kubrick, Leon Vitali, hanno lavorato a stretto contatto con il team Warner Bros. durante il processo di mastering.



Per l'occasione, gli spettatori potranno vedere in anteprima un contenuto speciale di DOCTOR SLEEP, il seguito della storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all’Overlook Hotel, con protagonista Ewan McGregor, dal 31 ottobre al cinema.



