Aspettando Autobahn - Fuori controllo, scaldiamo i motori con gli inseguimenti d'auto più famosi

Come le struggenti storie d'amore e gli indimenticali baci scolpiti nella memoria degli spettatori, anche gli inseguimenti d'auto fanno parte della storia del cinema e non sono certo meno coinvolgenti. Autobahn - Fuori controllo, dal 16 febbraio nelle sale, unisce sentimento e velocità raccontando la storia di Casey che decide di tornare al suo oscuro passato trovare un po' di soldi e pagare le cure mediche della sua ragazza gravemente malata.

Come nella migliore tradizione del cinema artigianale, le sequenze di Autobahn non hanno subito alcun trattamento in computer grafica essendo state realizzate con stunt driver professionisti, vere auto di lusso e collisioni che più reali non si può. Nicholas Hoult è l'attore dietro il volante di questo adrenalinico film, con lui nel cast nientemeno che Felicity Jones, Ben Kingsley e Anthony Hopkins. Più in basso potete vedere il trailer del film, qui sotto invece un montaggio di tutte le sequenze di inseguimenti d'auto più famose della storia del cinema. Quanti film riconoscete?





Autobahn - Fuori controllo: Il trailer italiano del film: