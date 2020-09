Aspettando Assassinio sul Nilo, i film di Kenneth Branagh su Poirot hanno già avuto un risultato eccezionale

News Cinema

Dopo Assassinio sull'Orient Express e in attesa di Assassinio sul Nilo, ancora di e con Kenneth Branagh, l'Agatha Christie Limited gioisce davvero: ecco perché.

C'è una discreta attesa per Assassinio sul Nilo di e con Kenneth Branagh, la seconda volta dell'attore e regista inglese nei panni dell'Hercule Poirot di Agatha Christie, dopo il solido successo di Assassinio sull'Orient Express del 2017: il film dovrebbe essere nelle nostre sale per il 26 novembre, salvo contrordini della Disney che lo distribuisce, avendolo ereditato dalla Fox da poco acquisita. Nel frattempo, Cinemablend ha discusso di questi nuovi adattamenti con James Prichard, bisnipote della scrittrice e responsabile dell'Agatha Christie Limited, l'azienda che gestisce diritti e iniziative legate allo sterminato corpus.

Se ricordate, una battuta di Assassinio sull'Orient Express annunciava inequivocabilmente che la successiva indagine sarebbe stata sul Nilo: "Devo portarlo in Egitto immediatamente, c'è stato un omicidio, signore. Proprio sul maledetto Nilo." Pura provocazione per i fan e impostazione molto contemporanea dei soliti "universe". Stando a Prichard, ha avuto un grandioso effetto collaterale:



Assassinio sul Nilo: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La cosa stupefacente è che, dopo quella battuta, le vendite [del romanzo] di Assassinio sul Nilo sono decollate, proprio per quella citazione in Assassinio sull'Orient Express. E al momento abbiamo una crescita delle vendite su tutto il repertorio, particolarmente negli Stati Uniti, una delle cose che ci dà più soddisfazione. Insomma, ovviamente abbiamo venduto molte copie di Assassinio sull'Orient Express, ma abbiamo anche venduto moltissimo di tutto il resto!

Prichard aggiunge di essere personalmente soddisfatto anche perché gli sarebbe stato ribadito, più e più volte, che prima o poi il mito di Agatha Christie sarebbe tramontato e che, in generale, i libri stessi fossero al capolinea. Assassinio sull'Orient Express, a fronte di un budget di 55 milioni di dollari, ne incassò in tutto il mondo 353: in particolare sul territorio europeo l'incasso italiano di 17 milioni di dollari risultò secondo solo a quello (prevedibilmente) inglese di 32.