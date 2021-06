Aspettando A Quiet Place 2, lo spin-off ha una data d'uscita

News Cinema

Lo spin-off di A Quiet Place, che sarà scritto e diretto da Jeff Nichols, ha una data d'uscita ufficiale.

C'è una data per lo spin-off già annunciato di A Quiet Place: forse anche per il successo che sta riscuotendo A Quiet Place 2, in arrivo nelle nostre sale il 24 giugno, la Paramount lo ha messo definitivamente in cantiere, con l'idea di un'uscita collocata negli Usa il 31 marzo 2023. Questo spin-off, di cui s'ignorano i contenuti, sarà come sappiamo scritto e diretto da Jeff Nichols, naturalmente sotto la supervisione dell'ormai responsabile del franchise, John Krasinski, regista e cosceneggiatore dei due capitoli finora realizzati (nonché tra i suoi interpreti).

Nonostante la saga si espanda, non sembra che si punti su un aumento dei costi di produzione: la scelta stessa di Jeff Nichols lo fa pensare, perché è un autore di film indipendenti come Take Shelter (già con retrogusto apocalittico) e anche intimisti come il recente Loving. Non è dato sapere se i nuovi personaggi di A Quiet Place 2, interpretati da Cillian Murphy e Djimon Hounsou, avranno un legame con le vicende narrate da questa ramificazione della storia. Tempo addietro Krasinski dichiarò quanto segue a Entertainment Weekly, spiegando quanto fosse espandibile l'idea di base, nata dalla fantasia di Scott Beck & Bryan Woods. Leggi anche A Quiet Place 3 possibile? La risposta di Emily Blunt

È un mondo in cui si può giocare, non si tratta di riproporre un personaggio, un gruppo di personaggi o una storia. È proprio un mondo, è un'esperienza molto originale. Siamo fortunati ad averla a disposizione. Non è come Alien o Lo squalo, in cui devi riproporre quel cattivo. Parliamo di un intero set di regole e circostanze che il mondo attraversa, puoi giocarci da diverse angolazioni. [...] Credo che sarebbe interessante vedere cosa sta succedendo da un'altra parte nello stesso momento.