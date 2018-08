Asia Argento respinge le accuse al mittente e le smentisce categoricamente

Non c'è davvero pace per Asia Argento, in quello che dal punto di vista personale è stato davvero un annus horribilis per lei. Come è noto proprio lei, una delle principali accusatrici di Harvey Weinstein, è stata accusata da un ex amico e collega, Jimmy Bennett, di violenza sessuale, ha patteggiato fuori dal tribunale e i documenti riservati non si sa come sono finiti in mano al "New York Times" che si è affrettato a pubblicarli. Immediatamente le corti marziali di internet si sono scatenate contro di lei con una violenza inaudita, giudicandola e condannandola, e screditando già che c'erano il movimento #MeToo (ma che c'entra?).

Giustamente, dopo un tale bombardamento, è giunta la dichiarazione ufficiale di Asia Argento, che l'ha affidata al giornalista americano Yasher Ali, che l'ha diffusa via Twitter e che vi traduciamo qua sotto, senza commenti ma chiedendo di leggerla senza pregiudizi, come sicuramente avete letto tutte le accuse nei suoi confronti:

"Smentisco categoricamente e mi oppongo al contenuto dell'articolo del New York Times del 20 agosto 2018, che è circolato anche nei notiziari nazionali e internazionali. Sono profondamente scioccata e ferita dall'aver letto notizie completamente false. Non ho mai avuto alcuna relazione sessuale con Bennett.

A legarmi a lui per molti anni è stata soltanto un'amicizia, terminata quando, in seguito alla mia esposizione per il caso Weinstein, Bennett - che aveva in quel momento seri problemi economici e aveva in precedenza fatto causa alla sua stessa famiglia, chiedendo milioni di risarcimento - inaspettatamente mi ha chiesto una somma di denaro esorbitante.

Bennett sapeva che il mio compagno, Anthony Bourdain, era un uomo facoltoso e in quanto amata figura pubblica aveva una sua reputazione da difendere. Anthony ha insistito perché la faccenda venisse risolta privatamente e questo era anche quello che voleva Bennett. Anthony temeva la possibile pubblicità negativa che avremmo potuto avere da una persona del genere, che considerava pericolosa. Abbiamo deciso di accogliere con compassione la richiesta di aiuto di Bennett e di concederglielo. Anthony in prima persona si è occupato di aiutare Bennett economicamente, a condizione di essere risparmiati da ulteriori intrusioni nella nostra vita.

Questo è, perciò, l'ennesimo sviluppo di una sequenza di eventi che mi causa grande tristezza e che costituisce una persecuzione duratura. Non ho dunque altra scelta che oppormi a queste false affermazioni e a breve termine prenderò tutte le iniziative necessarie per la mia protezione nelle sedi competenti",

Per ironia della sorte, l'ultimo film in cui è apparso Jimmy Bennett si intitola Una pericolosa ossessione.