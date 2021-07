Ashton Kutcher e Mila Kunis al centro dell'ironia social per le abitudini igieniche

News Cinema

Sono in trend su Twitter i due attori Ashton Kutcher e Mila Kunis, genitori di due bambini, per aver spiegato in un podcast che lavarsi spesso fa male, ai figli e a loro stessi.

È estate, le notizie scarseggiano e perfino la gloriosa CNN si è buttata a pesce su questa, per cui ci perdonerete se abbiamo deciso di riproporvela per farvi sorridere, in un momento in cui la metà d'Italia che non è sott'acqua è tra il fuoco e le fiamme di un'estate soffocante. Mila Kunis e Ashton Kutcher, l'ex di Demi Moore, sono sposati ormai da 6 anni e hanno due bambini, Wyatt di 6 e Dimitri di 4 (l'attrice de Il cigno nero è ucraina naturalizzata americana). Insieme hanno partecipato al podcast Armchair Expert del regista e attore Dax Shepard, vecchia conoscenza di Kutcher, e il discorso è finitoa un certo punto sulle abluzioni quotidiane, ovvero: come e quanto lavarsi.

Dopo che Shepard ha detto alla sua co-conduttrice, Monica Padman, che lavarsi tutti i giorni col sapone toglie al corpo gli oli naturali, i due attori si sono detti d'accordo con lui, dicendo di lavarsi ogni giorno solo le "parti fondamentali". Dal momento che Padman si è stupita di trovarsi in minoranza tra quelli che si fanno la doccia ogni giorno, ha chiesto: "chi vi ha insegnato a non lavarvi?" e Kunis ha risposto: "da bambina non avevo l'acqua calda quindi non facevo la doccia spesso".

Parlando poi dei figli l'attrice ha aggiunto: "Non sono stata quel genitore che fa sempre il bagno ai neonati" e ora che i due sono più grandicelli, questa è la sua opinione: "Se si vede che sono sporchi, vanno puliti. Altrimenti non serve". Quanto a Kutcher è in piena sintonia, visto che ha dichiarato di lavarsi ascelle e inguine ogni giorno e nient'altro, e di avere l'abitudine di buttarsi "dell'acqua in faccia dopo un allenamento per far uscire tutti i sali". Mila gli ha fatto eco dicendo che si lava la faccia due volte al giorno.

Come prevedibile, si è scatenata l'ironia social sui due, tacciati di "zozzoni", come vedete da alcuni post su Twitter. E voi da che parte state? Vi lavate a pezzi o fate la doccia tutti i giorni? Sinceramente, almeno d'estate, sarebbe il caso...

Live look at Mila Kunis and Ashton Kutcher’s kid pic.twitter.com/M5tiKWSwQ6 — JCAL222 (@dnj9399) July 27, 2021