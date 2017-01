Asghar Farhadi, candidato per Il cliente, non parteciperà alla cerimonia degli Oscar

Dopo la decisione del neopresidente americano Donald Trump, di chiudere le frontiere alle persone provenienti da paesi islamici, si era già cominciato a parlare della situazione di Per anni, da entrambi i lati dell'Oceano, gruppi di fanatici hanno cercato di presentare al loro popolo immagini spaventose e irrealistiche di varie nazioni e culture, per trasformare le loro differenze in disaccordi, i loro disaccordi in ostilità e la loro ostilità in paura. Instillare paura nella gente è uno strumento importante usato per giustificare il comportamento fanatico ed estremista di individui di vedute ristrette. Comunque, io credo che le somiglianze tra esseri umani su questa terra e i suoi vari paesi e tra le sue culture e fedi, superino di gran lunga le differenze. Credo che la causa fondamentale di molte delle ostilità tra le nazioni del mondo oggi vada ricercate nella reciproca umiliazione attuata in passato e senza dubbio l'umiliazione attuale di altre nazioni getta i semi per le ostilità di domani. Umiliare una nazione col pretesto di salvaguardare la sicurezza di un'altra non è un fenomeno nuovo nella storia e ha sempre gettato le fondamenta per la creazione di future divisioni e ostilità. Perciò esprimo la mia condanna delle ingiuste condizioni imposte ad alcuni dei miei compatrioti e cittadini degli altri sei paesi che cercano di entrare legalmente negli Stati Uniti d'America e spero che la situazione attuale non dia luogo ad ulteriori divisioni tra le nazioni. Asghar Faradi, Iran.