Asakusa Kid: Netflix annuncia un biopic su Takeshi Kitano

Arriverà nell'inverno del 2021 sulla piattaforma streaming un film biografico su Takeshi Kitano, intitolato Asakusa Kid, che ci restituirà un ritratto inedito dell'artista.

Fra i prossimi progetti di Netflix ci sarà un film biografico dedicato all'immenso Takeshi Kitano, uno dei nostri registi preferiti da tempo quasi immemore. Il biopic, che si intitolerà Asakusa Kid proprio come il libro di memorie del filmmaker, si concentrerà sugli anni giovanili dell'artista, in particolare sulla relazione fra il giovane Kitano, che lavorava in uno strip club di Tokyo chiamato Français, nel quartiere di Asakusa, e Fukamo Senzaburo, il comico numero uno del locale e mentore del futuro regista, che gli insegnò la recitazione e la danza.

Come sappiamo, Takeshi Kitano mosse i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come stand up comedian (comico) e, dopo aver abbandonato lo strip club, divenne un celebre attore televisivo che si faceva chiamare Beat Takeshi, nome che ancora usa quando fa l'attore. Il primo film da regista, Violent Cop, arrivò nel 1989, il resto è storia: l'incidente motociclistico, Sonatine, Hana-bi, Dolls e così via.

Tornando ad Asakusa Kid, che dovrebbe approdare sulla piattaforma streaming nell'inverno del 2021, il regista è Gekidan Hitori, che ha lavorato per sei anni alla sceneggiatura del film. A interpretare Takeshi Kitano e Fukamo Senzaburo saranno invece Yagira Yuya e Oizumi Yo.

L'ultimo film di Kitano, che è anche pittore e romanziere, è Outrage Coda (2017), terzo capitolo della trilogia Outrage, ambientata nel mondo della Yakuza (la mafia giapponese).