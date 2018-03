Asa Butterfield superospite al festival Ragazzi e Cinema

Oggi ha 21 anni ed è uno dei giovani attori più famosi al mondo. Parliamo di Asa Butterfield, inglese, classe 1997, interprete di film di successo che lo hanno reso una indiscussa stella del cinema. Nel 2008 esordisce da protagonista nel drammatico Il Bambino con il Pigiama a Righe, il toccante capolavoro sull'Olocausto che ancora oggi emoziona grandi e piccini e si configura come un'opera in grado di parlare della Shoah anche agli spettatori più giovani. Tra il 2009 e il 2010 è nel cast di Merlin, Wolfman (con Anthony Hopkins) e Tata Matilda e il grande botto. Nel 2011 viene scelto da Martin Scorsese per interpretare Hugo Cabret nell'omonimo film campione d'incassi. La sua carriera – in ascesa e con crescenti consensi di pubblico e critica – prosegue nel 2013 a fianco di Harrison Ford, nel fantascientifico Ender's Game. Il successo arriva ancora una volta nel 2016 con l'acclamato film Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali in cui è protagonista, per la regia di Tim Burton.

Asa Butterfield arriva in Italia, ospite d'onore dell'edizione 2018 del Ragazzi e Cinema Festival in programma a Bellaria Igea Marina dal 3 al 6 maggio presso il Teatro degli Amici e in diretta televisiva su Rec tv e Videoregione Rete Blu. La giovane star ha accettato con piacere l'invito di Ragazzi e Cinema. Interverrà al festival nel corso della serata finale (domenica 6 maggio) per un'intervista durante la quale ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera.

Non solo Asa Butterfield salirà sul palcoscenico del Ragazzi e Cinema Festival 2018! Tanti i giovani artisti - italiani ed internazionali - che raggiungeranno Bellaria Igea Marina in occasione della storica kermesse dedicata ai cortometraggi indipendenti realizzati da under 19! Félix Bossuet, la piccola star dei film della serie Belle & Sebastien, Enzo Tomasini, l'attore francese protagonista del film Babysitting, Federico Russo, Daniele Rampello, Asia Corvino, Lucrezia Di Michele (dalla serie tv Alex & Co e dalle fiction Don Matteo, L'Isola di Pietro e Scomparsa), gli attori Ivano Marescotti, Francesco Acquaroli ed Enzo De Caro, il compositore e direttore d'orchestra Stefano Mainetti, il piccolo Francesco Mura (interprete di successo, dalle fiction Rosy Abate e E' arrivata la Felicità), il cantautore Lapo Pulcini, lo youtuber Human Safari, il giovanissimo cantante idolo delle adolescenti Matteo Markus Bok, il gruppo vocale Voxtone e l'attore Matteo Oscar Giuggioli (al cinema nei film Gli Sdraiati e in Succede, ispirato al romanzo di Sofia Viscardi