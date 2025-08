Artificial, Billie Lourd si unisce ad Andrew Garfield nel film sull'intelligenza artificiale

News Cinema

Dopo Andrew Garfield, anche Billie Lourd si unisce al cast di Artificial, la nuova commedia drammatica diretta da Luca Guadagnino sull'intelligenza artificiale.

Anche Billie Lourd si confronterà con l’intelligenza artificiale. L’attrice di Star Wars, figlia di Carrie Fisher, è stata inserita nel cast di Artificial, un nuovo progetto diretto da Luca Guadagnino e che non molto tempo fa aveva già individuato in Andrew Garfield il suo attore protagonista. Il cast, in realtà, è già ricco di nomi interessanti e si espande ancor di più accogliendo a braccia aperte la star di Scream Queens.

Artificial, Billie Lourd nel cast del prossimo film di Luca Guadagnino

Secondo quanto riferito da Deadline, Billie Lourd darà un contributo alla prossima commedia drammatica diretta da Luca Guadagnino per conto di Amazon MGM Studios. Non è chiaro chi interpreterà l’attrice: i dettagli della trama, ad oggi, risultano ancora sconosciuti. Alcune voci di corridoio, però, hanno descritto questo titolo come una commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale che dovrebbe ruotare attorno al periodo trascorso presso OpenIA nel 2023, quando il CEO Sam Altman è stato licenziato e poi riassunto nell’arco di pochi giorni.

Nel cast di Artificial, oltre a Billie Lourd e Andrew Garfield, figurano anche Yura Borisov, Monica Barbaro, Jason Schwartzman, Cooper Koch, Cooper Hoffman e Ike Barinholtz. La trama può contare sulla sceneggiatura di Simon Rich, che figura anche come produttore.

Per quanto riguarda Billie Lourd, l’attrice figlia d’arte di recente è tornata al cinema con The Last Showgirl affiancando Pamela Anderson con la regia di Gia Coppola, così come in TV ha recitato in Mid-Century Modern, ma deve la sua forte notorietà anche ad American Horror Story e Scream Queens. In agenda, invece, figurano nuovi progetti come Adulthood, The Pirate King, Love Language, That Friend e il thriller The Deputy. Inoltre si vocifera che l’attrice sia collaborando con Ryan Murphy per un progetto segreto.