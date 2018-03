Artemis Fowl: sono cominciate le riprese del film diretto da Kenneth Branagh

Sono cominciate le riprese di Artemis Fowl, la produzione Disney che rappresenta l'adattamento cinematografico dei libri per bambini scritti da Eoin Colfer. I primi giorni di shooting si svolgeranno in Inghilterra, per trasferirsi poi in Irlanda del Nord e a Ho Chi Minh City, in Vietnam. La sceneggiatura è stata scritta dal commediografo Conor McPherson, mentre alla regia c'è niente meno che Kenneth Branagh.

Discendente da una famiglia tradizionalmente devota al crimine, possibilmente orchestrato in maniera geniale, il dodicenne Artemis Fowl si trova suo malgrado coinvolto in una battalgia contro fatine piuttosto agguerrite che potrebbero essere la causa della scomparsa di suo padre.

A interpretare il giovane protagonista che regala il titolo al film sarà l'esordiente Ferdia Shaw, mentre Lara McDonnell (Love, Rosie) avrà il ruolo di Holly Short, un elfo rapito da Artemis per ottenere il riscatto. Nel cast del lungometraggio di Branagh figurano anche nomi noti quali Judi Dench e Josh Gad, che hanno appena collaborato con l'autore al successo di Assassinio sull'Orient Express. La grande attrice interpreterà il Comandante Root, leader della Divisione LEPrecon, mente l'attore comico avrà la parte di Mulch Diggums, un nano cleptomane.

Il resto del cast di Artemis Fowl è composto da Nonso Anozie (Cinderella), amara Smart (The Worst Witch), Miranda Raison (Murder on the Orient Express), Josh McGuire (About Time), Hong Chau (Downsizing), Nikesh Patel (London Has Fallen), Michael Abubakar (Trust Me), Jake Davies (A Brilliant Young Mind), Rachel Denning (Doctor Who), Matt Jessup (Dread), Simone Kirby (Alice Through the Looking Glass), Sally Messham (Allied) e Adrian Scarborough (Les Misérables).