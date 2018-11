Artemis Fowl, ecco il primo trailer del film tratto dai romanzi di Eoin Colfer

Dopo otto romanzi e diciotto anni, la saga fantasy di Eoin Colfer intitolata Artemis Fowl diventa un film in uscita nel 2019 (negli Usa in agosto), prodotto dalla Disney e diretto da Kenneth Branagh: ve ne presentiamo oggi il teaser trailer. Secondo lo stesso autore irlandese dei libri, questo lungometraggio, la cui gestazione è iniziata grossomodo dalla pubblicazione del primo atto nel lontano 2001, adatterà solo le vicende di quel libro. La Disney vuole chiaramente riservarsi la possibilità di tradurre per le sale l'intera saga, anche se il fantasy visionario in stile Lo schiaccianoci e i quattro regni non le ha portato ultimamente troppa fortuna (se non in Italia, dove quest'ultimo film è stato un successo).

E' facile perdersi nel dedalico intreccio della saga di Colfer, ma per orientarsi in questo capitolo iniziale dovrebbe bastare quanto segue. Il dodicenne Artemis Fowl II, in onore del suo lignaggio di geni criminali, decide di rapire un elfo dal mondo sotterraneo che ha scoperto. La sua avventura a scopo di riscatto nel mondo del sottosuolo lo porterà a conoscere personaggi folli di tutti i tipi, e forse a cambiare qualcosa del suo atteggiamento...

Tra gli attori di rilievo inclusi nell'operazione sono da segnalare Judi Dench nei panni del Comandante Tubero e Josh Gad in quelli del nano cleptomane Bombarda Sterro.

Artemis è interpretato dal giovane Ferdia Shaw.



Artemis Fowl: Il Teaser Trailer UfFiciale del Film - HD