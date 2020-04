Artemis Fowl dal 12 giugno in streaming su Disney+, è ufficiale

News Cinema

Artemis Fowl è il primo film Disney destinato alle sale e dirottato in streaming per l'emergenza Coronavirus. Dal 12 giugno sarà disponibile per gli abbonati.

La decisione era stata presa e ora abbiamo una data: Artemis Fowl, adattamento firmato Kenneth Branagh del primo romanzo dell'omonima saga fantasy di Eoin Colfer, sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ da venerdì 12 giugno. E' un passo notevole per la Disney, che per l'emergenza Coronavirus ha spostato il film dalle sale al suo fresco servizio di streaming, attivo anche in Italia dal 24 marzo scorso. E' la prima opera Disney che salta del tutto la distribuzione cinematografica.

Il cast del film vede come protagonista l’esordiente Ferdia Shaw, affiancato da Lara McDonnell, Josh Gad, nonché da nomi prestigiosi come Colin Farrell e Judi Dench. La storia racconta del dodicenne Artemis Fowl, discendente di una lunga stirpe di geniali criminali, impegnato nello scontro con una potente razza di fate, che sono dietro alla scomparsa del babbo. Per pagare il riscatto, Artemis s'infiltrerà in un’antica civiltà sotterranea per portare al rapitore l’Aculos, l'oggetto magico più ambito delle fate. Riuscire a trovarlo necessiterà però di grande astuzia. Branagh commenta così l'uscita in streaming del suo film:

In tempi difficili, un genio del crimine di dodici anni è un compagno di viaggio formidabile. Brillante e divertente, accompagnerà il pubblico verso nuovi mondi dove incontrerà personaggi indimenticabili, tra magia e caos. La sua famiglia è molto importante per lui e, anche se non lo ammetterebbe mai, sarebbe orgoglioso quanto me che le famiglie di tutto il mondo potranno godersi la sua prima incredibile avventura sullo schermo, insieme, su Disney+.