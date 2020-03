News Cinema

Arte e pancake: le facce di Margot Robbie, Joaquin Phoenix e Kit Harington da mangiare (e di molti altri)

Antonio Bracco di 28 marzo 2020

Se esistono i cuochi artisti per le torte, perché non per i pancake? Le facce dei personaggi del cinema e dei fumetti da mangiare a colazione.

Sono veri e propri ritrattisti questi ragazzi americani che si sono inventati una colazione alternativa. I loro pancake artistici nascono ufficialmente nel 2013 quando Hank Gustafson e Daniel Drake fondano la Dancakes a Saint Louis, nello stato del Missouri. È Daniel l'artista che si dilettava fin dal 2009 a disegnare facce in un diner quando era il suo turno alla piastra. Quattro anni dopo, la foto di uno dei suoi pancake a forma di funghetto del videogame di Super Mario Bros diventa virale su Reddit, viene invitato a cucinare al programma The Today Show sul canale NBC e da quel momento iniziano a piovere telefonate. Insieme all'amico Hank che fa il manager, danno vita a qualcosa che non c'era.

Il team oggi si è gradualmente allargato e oggi sono in sei a comporre pancake (ovviamente commestibili) in performance dal vivo ispirandosi ai personaggi dei fumetti, del cinema, dei videogame o celebrità del mondo reale. E se un giorno vi capiterà di trovarvi a uno dei loro eventi (si esibiscono in qualunque paese vengano invitati), potreste vedere la vostra faccia scolpita su un pancake. Così, cotta e magiata. In questo video la preparazione del pancake di Margot Robbie alias Harley Quinn.







Qui il cuoco artista si cimenta con il Joker di Joaquin Phoenix.



Non male il genio di Aladdin con la faccia di Will Smith.



Siete fan de Il trono di spade? Questo pancake con Kit Harington è per voi.



Due pancake? Bene, mettiamoli uno contro l'altro come Iron Man e Captain America in Civil War.



Un Johnny Depp in versione Jack Sparrow? Qualche istante e arriva subito...

