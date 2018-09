Arrivederci Saigon: la recensione del documentario diretto da Wilma Labate presentato a Venezia 2018

Cinquant’anni fa il mondo stava cambiando, con l’onda lunga politica della lotta per i diritti civili nel sud americano che contribuì in Europa a generare una spinta, da Parigi a Roma, a rivoluzionare la società e le modalità con cui il potere esercitava il controllo sulla popolazione, all’interno degli stati, ma anche e soprattutto in politica estera. Quindi opposizione senza quartiere alla guerra nel sudest asiatico, in particolare contro l’intervento sanguinoso degli Stati Uniti in Vietnam.

Era questo il quadro geopolitico nei centri vitali, quelli in cui il futuro era già presente. Poi c’erano realtà di provincia come il litorale toscano, fra Pisa e Livorno, in cui tutti erano comunisti e non c’erano dubbi su chi lottasse dalla parte della ragione. Quella stessa provincia che, scopriamo ora a distanza di anniversario, mandò alcune sue figlie in guerra… ma a colpi di acuti soul e di schitarrate. Le Stars, una band composta da giovanissime ragazze, tutte minorenni tranne una, furono messe in piedi da un impresario senza troppi scrupoli che le mandò a cantare per intrattenere l’esercito americano in Vietnam, facendole credere di partire per una tournée da tempo di pace in Asia.

Vengono dalle industrie e da un ambiente operaio, dalle acciaierie di Piombino al porto di Livorno, passando per la fabbrica Piaggio di Pontedera. Le Stars non avevano esperienza, ma la musica era più di una passione, tanto le lunghe settimane in cui girarono nelle retrovie, a non molta distanza dal fronte, con più concerti al giorno, furono un’occasione irripetibile per incontrare i neri americani, confrontarsi cantando e suonando la loro musica, trovandosi loro malgrado nel centro del mondo, in quell’occhio del ciclone di cui tutti parlavano e manifestavano, si dividevano e litigavano, ma senza conoscerne la realtà da così vicino.

Un viaggio davvero curioso rievocato da interviste alle ex giovani, ora signore più che di mezza età, apparentemente lontane anni luce dall’immagine di scatenate esponenti di una girl band nella giungla del Vietnam. Wilma Labate fa luce su una vicenda rimasta nel dimenticatoio per molti decenni e per una ragione principale: la loro terra, plebiscitariamente comunista, le accolse come traditrici o quasi, perché, mentre ribelli compagne come Joan Baez andavano a sodalizzare con i Viet Cong del nord, avevano scelto la parte sbagliuata, quella dell’imperialismo americano. Peccato la mancanza di qualsiasi registrazione, anche solo audio, delle performance delle Stars, che lascia l’amaro in bocca e una sensazione di appetito non saziato, dopo aver tanto sentito parlare della loro avventura su un palco, dalle parti di Saigon, non troppo lontano da Piombino.