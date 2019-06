Arrivederci Professore: Johnny Depp in una clip in anteprima del film in uscita il 20 giugno

Avrà la sua anteprima italiana in occasione del Filming Italy Sardegna Festival (in programma dal 13 al 16 giugno) per poi uscire nelle nostre sale il 20 giugno, distribuito da Notorious Pictures.

Arrivederci Professore, il film diretto da Wayne Roberts, vede Johnny Depp protagonista di un'emozionante storia di riscoperta del valore della vita.

L'attore interpreta Richard, un professore universitario di mezz'età, che scopre di avere un cancro allo stadio terminale e decide così di rivoluzionare la sua vita, fino a quel momento grigia e ripetitiva, godendosi a pieno il tempo che gli rimane.



Arrivederci Professore: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La sua complicata relazione sentimentale e la sua poco soddisfacente vita lavorativa subiscono così un cambiamento brusco e repentino. Richard impara ad amare la vita e trasmette questa lezione ai suoi studenti, incoraggiandoli a vivere a pieno e a non sprecare neanche un attimo.

La sua rivoluzione personale riguarderà anche la persona a lui più cara, sua figlia Olivia (interpretata da Odessa Young), come possiamo ben vedere in questa clip italiana che vi mostriamo in anteprima.



Arrivederci Professore: Clip Italiana Ufficiale in Esclusiva del Film - HD