Arrivederci professore è primo al boxoffice italiano del weekend

Arrivederci professore con Johnny Depp è primo al boxoffice italiano del weekend: la commedia amara su un insegnante che sa di aver poco da vivere ha incassato 516.000 euro in quattro giorni, difendendosi egregiamente per il periodo, con media per sala di 1.330 euro per 387 copie in circolazione.

Slitta dalla prima alla seconda posizione Pets 2 - Vita da animali: il cartoon dell'Illumination Entertainment porta a casa altri 478.000 euro e raggiunge il risultato italiano complessivo di 2.818.000. Nel mondo questo sequel è a quota 195 milioni di dollari su 80 di costo: dire che è lontano dagli 875 del prototipo è un eufemismo.

Stabile al terzo posto, inossidabile, c'è il remake di Aladdin, che rastrella altri 370.000 euro e si pavoneggia col suo bottino di 14.511.000. Gli incassi globali sono ormai a quota 810 milioni di dollari (su budget di 183), un vero trionfo.