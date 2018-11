Arrivano le Spider-Women animate dalla Sony, confermato il seguito di Un nuovo universo

In attesa il 25 dicembre di Spider-Man: Un nuovo universo, film di animazione Sony Pictures Animation basato sul Tessiragnatele Miles Morales, la Sony prosegue nel suo tentativo di non cedere completamente una delle più popolari creazioni del compianto Stan Lee ai Marvel Studios. Pare infatti che siano in lavorazione ben due altri film animati sulla scia dell'imminente lungometraggio scritto da Phil Lord.

Spider-Women si concentrerà su tre generazioni di donne dotate dei rinomati poteri, sarà scritto da Bek Smith e prodotto da Amy Pascal, da quasi vent'anni attiva alla Sony sul mondo di Spider-Man. L'idea chiaramente combina la nuova direzione cartoon con il sapore del "girl power", e conferma l'intenzione di trovare una dimensione cinematografica alternativa che giustifichi l'insistenza sulla proprietà.