Arrivano i Prof: in anteprima i poster con Claudio Bisio e Rocco Hunt!

A quanto pare, L'Alessandro Manzoni è il peggior liceo d'Italia. Mentre la media italiana dei promossi all'esame di maturità si avvicina al 100%, al Manzoni poco più di uno du dieci (il 12%, per l'esattezza), è stato promosso. Per il Preside della scuola è un vero disastro, se non riuscirà a far risalire la percentuale dei diplomati al 50% la sua scuola dovrà chiudere. Così, in un ultimo, estremo, rischioso tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione selezionati dall’algoritmo ministeriale nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori.



Arrivano i prof: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Arrivano i Prof, la divertente commedia liceale diretta da Ivan Silvestrini, uscirà nei cinema italiani il 1 maggio prossimo e vede tra i suoi protagonisti Claudio Bisio e Rocco Hunt (quest'ultimo interpreta anche la canzone del film). Ve li mostriamo entrambi in questi character poster esclusivi: