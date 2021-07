Arriva la Maratona Fantozzi in tutta Italia il 3 luglio e parte il progetto Clamorosamente Villaggio

News Cinema

In occasione della Maratona Fantozzi del 3 luglio in molti cinema d'Italia, la famiglia Villaggio presenta un progetto per onorare la memoria dell'indimenticato Paolo.

In occasione dei cinquant’anni dalla prima pubblicazione del romanzo Fantozzi, personaggio letterario prima ancora che successo cinematografico, e per celebrare i 90 anni della sua nascita, la famiglia Villaggio e la ONNI srl, in collaborazione con la Ex Novo e Quaranta Consulting, presentano il progetto Clamorosamente Villaggio!, un viaggio dentro la vita e la carriera di Paolo Villaggio. Artista a tutto tondo, versatile, controcorrente, rivoluzionario, che ha segnato non soltanto il mondo dello spettacolo, ma anche il costume del nostro Paese, lasciandoci un ritratto dissacrante dell’Italia e degli italiani in cui tanti di noi si sono riconosciuti.

Attraverso una serie di eventi e appuntamenti speciali, arricchiti da testimonianze e materiali inediti, Clamorosamente Villaggio! nel biennio 2021/2022 sarà un’esperienza polifonica che accompagnerà il pubblico nel mondo fantastico di un intellettuale e di un artista che, sotto le vesti del clown (nella più alta accezione del termine), ha segnato in modo indelebile i nostri ultimi cinquant’anni di Storia. La famiglia Villaggio ha il piacere di presentare in anteprima il progetto alla Casa del Cinema di Roma, nella significativa data del 3 luglio (ricorrenza della scomparsa dell'attore avvenuta nel 2017) alle ore 21, in occasione della cerimonia inaugurale della Maratona Fantozzi, evento prodotto da Volume Entertainment nell’ambito delle Notti Bianche del Cinema promosso da Alice nella città in collaborazione con le associazioni di categoria ANICA e ANEC, agli artisti di U.N.I.T.A., ai 100 Autori alla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

Una scelta che vuole anche essere un segno tangibile di vicinanza a tutti gli esercenti, associazioni di categoria ed artisti impegnati nel rilancio della cultura e dell’industria cinematografica italiana nel quadro nazionale di riapertura delle sale. Alla serata saranno presenti, tra gli altri, il regista Neri Parenti, l'attore e regista Ricky Tognazzi, l'attore e regista Ezio Greggio, il cantante WrongOnYou, il comico e autore tv Saverio Raimondo, il conduttore e attore Gianni Fantoni, la mitica controfigura di Fantozzi, Clemente Ukmar, il videomaker Gianluca Abbate e il produttore di tanti film con Villaggio, Bruno Altissimi.

Maratona Fantozzi: il 3 luglio in molte città d'Italia

Nell’ambito delle Le Notti Bianche del Cinema è inevitabile dedicare un evento a Fantozzi nella giornata del 3 luglio 2021, quarto anniversario della scomparsa del grande Paolo Villaggio. La Maratona Fantozzi coinvolgerà diverse sale cinematografiche di tutta Italia: dalle ore 2 del 3 luglio e fino alle 10 del mattino seguente, con un biglietto unico a prezzo agevolato, si potrà assistere alla proiezione dei primi quattro film della saga Fantozzi (Fantozzi, Il secondo tragico Fantozzi, Fantozzi contro tutti, Fantozzi subisce ancora) insieme al docufilm La Voce di Fantozzi di Mario Sesti (l’ultimo film di Paolo Villaggio). A Roma la Maratona Fantozzi si terrà al cinema Adriano a partire dalle ore 23, introdotta da una presentazione con ospiti speciali.