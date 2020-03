Arriva l'autobiografia di Woody Allen: sarà in vendita in Italia dal 9 aprile

News Cinema

La Nave di Teseo, casa editrice diretta da Elisabetta Sgarbi, pubblicherà nel nostro paese il libro scritto dal grande regista americano in contemporanea con gli Stati Uniti e il resto del mondo, intitolato "A proposito di niente". Ci possiamo aspettare sassolini tolti dalle scarpe?

Ad annunciarlo è stata, attraverso i suoi canali social, Elisabetta Sgarbi, co-fondatrice (con Umberto Eco, Mario Andreose, Eugenio Lio e altri scrittori italiani) e direttrice della casa editrice: il 9 aprile, in contemporanea internazionale, La nave di Teseo pubblicherà in Italia "A proposito di niente", l'autobiografia di Woody Allen.

Queste le parole con cui Elisabetta Sgarbi ha commentato l'annuncio:

Sono felice e onorata che Woody Allen abbia scelto La Nave di Teseo per pubblicare la sua autobiografia, che attendevamo da molti anni; e che abbia scelto di continuare a lavorare con i suoi editori di sempre, primo fra tutti Umberto Eco, per noi una presenza viva, che per primo lo portò, come scrittore, in Italia.

"A proposito di niente" è la prima autobiografia vera e propria del grande regista americano, che in passato aveva autorizzato la pubblicazione di celebri libri-intervista, come quello con Stig Björkman, in Italia intitolato "Woody su Allen" e pubblicato da Laterza, o quello col critico francese Jean-Michel Frodon, "Conversazione con Woody Allen", pubblicato da Einaudi.

Il libro arriva in un momento particolare della vita di questo grande autore, che negli ultimi anni ha visto montare nuovamente attorno a lui le accuse rivoltegli dalla ex moglie Mia Farrow e dal figlio Ronan riguardo i presunti abusi nei confronti della figlia adottiva Dylan, dalle quali in passato era uscito indenne in tribunale. E chissà che questa autobiografia non sia, per Allen, l'occasione per togliersi numerosi sassolini dalle scarpe e mettere un po' di puntini sulle "i", considerato che fino a questo momento, su molte di queste questioni, ha mantenuto un elegante silenzio.

Secondo il comunicato diffuso da La nave di Teseo, il libro:

è la storia completa della vita, personale professionale, di Woody Allen, attraverso il suo impegno nel cinema, a teatro, in televisione, nei nightclub e nella stampa. Allen racconta anche del suo rapporto con la famiglia, gli amici e gli amori della sua vita.

"A proposito di niente" avrà 400 pagine e costerà 20 euro. Questa che vedete qui di seguito è la quarta di copertina dell'edizione statunitense del libro, che ritrae Allen in una foto scattata da Diane Keaton.