Arriva in sala The Beekeper: ripercorriamo la carriera action di Jason Statham attraverso cinque film in streaming

News Cinema

L'icona del cinema d'azione non ha fatto soltanto i franchise di Fast & Furious o I mercenari, tutt'altro. Eccovi alcuni dei suoi film in streaming tra i più divertenti.

Dal momento che sta tornando nelle sale italiane con The Beekeeper di David Ayer, vogliamo rendere omaggio all’icona dell’action contemporaneo Jason Statham con cinque dei suoi migliori film in streaming. Da segnalare anche un cameo non accreditato ma glorioso in uno dei grandi capolavori di genere del nuovo millennio, ovvero Collateral (2004) di Michael Mann. Lo trovate proprio all’inizio del film. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Jason Statham

Lock & Stock - Pazzi scatenati

Fantasmi da Marte

The Italian Job

Crank

Shark - Il primo squalo

Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998)

Esordio come attore ed è già oggetto di culto. Guy Ritchie con Lock & Stock - Pazzi scatenati cambia le regole della commedia action, introduce un montaggio forsennato e un tono scanzonato da guascone britannico. Il risultato è un calderone ipercinetico e irresistibile impossibile da non amare. la collaborazione tra attore e regista non otterrà più i risultati di questo film, ma almeno un altro paio di volte ha prodotto buon cinema di genere. Wrath on Man merita attenzione ad esempio. Ma guardate senz’altro prima il loro film insieme! Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Fantasmi da Marte (2001)

Se parli di cinema di genere, non puoi inserire allora la collaborazione col maestro John Carpenter. certo, il suo Fantasmi da Marte non è tra i suoi lavori maggiormente memorabili, ma questo non significa che non sia un fanta-horror comunque pieno di grandi scene. Ice Cube e Natasha Henstridge nel cast, un’ambientazione baraccona e sfruttata con energia, i mostri che un po’ di paura la fanno. Forse l'unico vero problema di questo film è essere arrivato dopo un capolavoro come Vampires. Peccato…Disponibile su CHILI, Apple Itunes.

The Italian Job (2003)

Uno degli heist-movie piû divertenti di inizio millennio, scritto e diretto con la necessaria leggerezza e capace di regalare un'ultima sequenza d’azione da applausi. Mark Wahlberg e Charlize Theron come protagonisti funzionano benone, Edward Norton nel ruolo del villain se la cava, il grande Donald Sutherland a supporto è sempre una garanzia di eleganza e spessore. The Italian Job funziona anche meglio del film originale. Ci si diverte davvero con gusto e intelligenza, rivederlo ogni volta provoca un discreto piacere cinematografico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Crank (2006)

Ok, questa è una schifezza brutale e sgangherata, ma è anche davvero piena di idee comiche di sicuro impatto. Il lavoro sul ritmo e sulle trovate che coniugano leggerezza e azione è notevole, frizzante, denso di un'idea di cinema precisa e pungente. Crank si rivela uno di quei filmacci da vedere spensierati e pronti ad abbracciare l’assurdo, Statham vi lavora con ironia, Amy Smart è come sempre deliziosa. Un guilty pleasure personalissimo e funambolico. Davvero prendere (con le molle e i guanti di gomma) o lasciare…Disponibile su Google Play.

Shark - Il primo squalo (2018)

Shark - Il primo squalo: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Concludiamo la cinquina col trionfo assoluto del cinema di serie B fatto con una montagna di soldi. Jon Turteltaub organizza Shark - Il primo squalo per quell’enorme giocattolone fracassone e pacchiano che doveva essere. Statham sta al gioco con carisma e voglia di divertirsi, il resto lo fa il megalodonte zannuto e affamatissimo. Parte lento, poi acquista velocità e ti fa divertire con una certa originalità nelle scene di spettacolo. Il mostro che tutti volevamo vedere. E non parliamo di Jason. Noi in sala ci siamo divertiti…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.