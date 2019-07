Arriva il Jangly Man: un nuovo trailer per l'horror Scary Stories to Tell in the Dark

News Cinema

Quello prodotto da Guillermo del Toro e diretto dal norvegese André Øvredal. Nei cinema italiani dal 24 ottobre.

È arrivato online un nuovo trailer di Scary Stories To Tell In The Dark, il film horror prodotto e sceneggiato (con John August, Marcus Dunstan e Patrick Melton) da Guillermo del Toro e diretto dal norvegese André Øvredal, quello di The Troll Hunter e del successivo e hollywoodiano Autopsy.

Questo nuovo video è tutto dedicato a una delle terrificanti creature che popolano il film, tratto da una serie di libri horror scritti da Alvin Schwartz e Stephen Gammell che hanno terrorizzato generazioni di americani, e che sono basati sul folkore nordamericano e varie leggende metropolitane.

Il mostro in questione si chiama Jangly Man, e se non c'è nessuna creatura con questo nome nei libri, il personaggio è però chiaramente riconducibile a una delle storie che contengono, quella intitolata "Me Tie Dough-ty Walker!"

Questo è il nuovo trailer dedicato al Jangly Man di Scary Stories To Tell In The Dark, che arriverà nei cinema il prossimo 24 ottobre distribuito da Notorius Pictures: