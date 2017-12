Arriva davvero uno Star Trek firmato Quentin Tarantino?

È stato due anni fa circa che, per la prima volta, Quentin Tarantino aveva parlato di un sogno: quello di poter lavorare in qualche modo dentro un universo che ama moltissimo: quello di Star Trek. E solo pochi mesi fa, incalzato da TMZ, aveva confermato il suo interesse, sostenendo addirittura che "Se ci fosse un incontro con chi di dovere varrebbe la pena andarci".

Ebbene, sembra che questo incontro sia avvenuto, e che stia portando in tempi brevi conseguenze clamorose. Secondo il sito Deadline, Tarantino avrebbe pitchato il soggetto di un film di Star Trek alla Paramount e a J.J. Abrams, che della nuova serie cinematografica tratta dall'universo di Gene Roddenberry è regista e produttore esecutivo. E le reazioni dello Studio e di Abrams sarebbero state così entusiastiche da spingere verso la creazione di un gruppo di scrittura per sviluppare l'idea del regista di Pulp Fiction e The Hateful Eight.

Ma non è finita qui: sempre secondo il sito statunitense, se tutto dovesse procedere come è nelle speranze di entrambe le parti, Tarantino potrebbe dirigere il film lui stesso, con Abrams a supportarlo come produttore.

Massimo riserbo, ovviamente, intorno al soggetto presentato da Tarantino, e su come la sua idea si andrebbe a situare rispetto ai tre film che hanno segnato la rinascita cinematografica di Star Trek: quello diretto da Abrams nel 2009, il primo sequel del 2013, sempre firmato da Abrams, e quello del 2016 affidato a Justin Lin, che non è stato un successo pari a quello dei suoi predecessori.

Per sapere comunque se sarà davvero uno Star Trek il decimo e forse ultimo film di Quentin Tarantino, ci vorrà del tempo, visto che come tutti sappiamo nei prossimi mesi il regista sarà impegnato con il suo nono film, quello che racconterà le vicende di due attori che cercano di sfondare nel mondo del cinema nella Hollywood dell'estate del 1969, con il famigerato massacro di Cielo Drive e altri atti efferati della Manson Family a fare da sfondo alle loro vicende. Ancora senza titolo, il film debutterà il 9 agosto del 2019, giorno del cinquantesimo anniversario dell'omicidio di Sharon Tate e dei suoi ospiti.