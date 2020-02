Arriva dalla Russia il primo vero film girato interamente in verticale

News Cinema

Il produttore Timur Bekmambetov, regista di Wanted e del recente remake di Ben-Hur, sta finanziando il primo progetto di film commerciale girato in formato verticale.

Chi è Timur Bekmambetov? Uno dei più prolifici registi e produttori russi. È probabile che abbiate visto uno dei film che ha girato negli Stati Uniti, come Wanted del 2008 con James McAvoy e Angelina Jolie oppure il remake di Ben-Hur del 2016.

Bekmambetov lavora constantemente tra i due paesi soprattutto come produttore ed è lui ad aver finanziato Hardocore!, primo film girato interamente in prima persona di cui in basso potete vedere il trailer. Si è sempre interessato ai risvolti sociali delle nuove tecnologie producendo Unfriended, Unfriended: Dark Web e Searching, un filone horror/thriller in cui il punto di vista è proviene sempre da un computer, un tablet o uno smartphone. E, sapendo bene qual è l'oggetto che più teniamo in mano in assoluto, il suo prossimo progetto è concepito per essere fruito sugli smartphone.

Contenuti narrativi verticali ne esistono, come dimostrano cortometraggi del VerticalMovie Festival (che si svolge a Roma ogni anno), ma a realizzare un film intero in questo formato non ci aveva pensato nessuno. Perlomeno nessun produttore dell'industria cinematografica. Timur Bekmambetov si è lanciato in questa avventura in prima persona, come regista e produttore, con il film V2 Escape From Hell.

Non penserete che il formato verticale voglia limitare la creatività del filmmaker russo, vero? Non ci saranno soltanto primi piani o attori inquadrati a figura intera in una intima location, nossignore. Anche se il film sarà fruibile principalmente sugli smartphone, la storia sarà movimentata e ricca d'azione e racconterà la fuga di un soldato russo da un campo di concentramento tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film, le cui riprese inizieranno la prossima settimana, ha un budget di 10 milioni di dollari ed è prodotto in collaborazione con MTS, il più grande operatore telefonico russo. V2 Escape From Hell avrà anche una versione in inglese per il mercato internazionale.

Bisogna precisare che non si tratta della prima volta in verticale per il regista, avendo già realizzato in questo formato per la piattaforma di Snapchat intitolata una serie Dead of Night, nella quale una ragazza cerca di sopravvivere a un'apocalisse di zombie.

Qui sotto il trailer di Hardcore!.