Arriva a Torino l'adrenalinico show acrobatico Fast & Furious Live

Vi siete divertiti al cinema con la saga di Fast & Furious? Si direbbe di sì, visti gli incassi al box office dei capitoli 7 (oltre 18 milioni di euro) e 8 (oltre 14 milioni), solo per citare gli ultimi due. Avete visto una Lykan HyperSport saltare da un grattacielo a un altro e avete visto Vin Diesel intercettare in aria Michelle Rodriguez da una carreggiata all'altra di un viadotto. In quei casi l'aiuto della computer grafica è stato indispensabile, ma la maggioranza delle furiose sequenze d'azione sono realizzate da stunt driver professionisti. E allora perché non vederle di persona un'arena?

Fast & Furious Live è lo show che permette di assistere alle acrobazie dal vivo con i bolidi visti nei film della saga. Un team di stuntman, e di tecnici e meccanici dietro le quinte, promette di lasciare a bocca aperta gli spettatori che andranno a Torino il 2, 3 e 4 febbraio al Pala Alpitour per vedere lo spettacolo. Questo adrenalinico show di due ore si prospetta come uno dei più spettacolari mai realizzati nelle arene, con performance al volante di massima precisione e azioni che sfidano i limiti della fisica. Ci saranno le auto viste nel film, come la mitica Dodge Charter di Dom Toretto, la Nissan Silvia vista in Tokyo Drift, la Mitsubishi Eclipse del primo film, la possente Navistar MXT dell'Agente Hobbs, la spietata Flip Car e nientemeno che il carroarmato di Fast & Furious 6.

Dopo aver debuttato in Europa all'O2 Arena di Londra ed essere transitato in Belgio, lo show farà tappa dunque a Torino, unica location italiana, per poi proseguire il tour in Austria, Germania, Olanda, Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Norvegia, Finlandia e Danimarca. Per ogni ulteriore informazione è bene consultare il sito ufficiale di Fast & Furious Live, mentre i biglietti per i cinque spettacoli (ven 2 alle 20:00, sab 3 alle 15:00 e alle 20:00, dom 4 alle 15:00 e alle 20:00) sono acquistabili su ticketone.it con diverse formule, dal solo ingresso a diversi upgrade e pacchetti speciali per poter vedere le auto da vicino e tornare a casa con qualche originale gadget.