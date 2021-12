Arnold Schwarzenegger regala 25 piccole case ai veterani senzatetto di Los Angeles

News Cinema

Il Natale di Arnold Schwarzenegger è stato all'insegna della generosità. L'attore ha donato a 25 veterani, che dormivano per la strada dentro a tende di fortuna, delle casette prefabbricate. Poi ha condiviso su Twitter le foto della giornata.

Sempre più, in questi tempi di pandemia, Arnold Schwarzenegger sta dimostrando di essere persona buona, generosa, spiritosa e capace di tirare su il morale ai meno fortunati. L'ultimo suo bellissimo gesto è stato un regalo di Natale, consistente in 25 "casette" (come le ha definite un giornalista) regalate a veterani senzatetto che fino a questo momento vivevano dentro a piccole tende. I telegiornali hanno dedicato servizi alla generosa iniziativa, costata 250 milioni di dollari, e Arnie ha postato su Twitter foto e commenti.

Il post di Arnold Schwarzenegger