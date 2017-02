Arnold Schwarzenegger nel trailer di Aftermath

Arnold Schwarzenegger è un padre traumatizzato nel trailer di Aftermath, prodotto da Darren Aronofsky e diretto da Elliott Lester, su sceneggiatura di Javier Gullón, che sceneggiò l'Enemy di Denis Villeneuve.

La storia racconta di un capo-cantiere che vede morire in un colpo solo sua moglie e sua figlia incinta, in seguito alla fatale disattenzione di un controllore di volo. Rintracciare il responsabile (Scoot McNairy) diventa la sua personale ossessione, ma l'altro uomo, traumatizzato a sua volta e coperto da minacce di morte, è stato messo sotto un programma di protezione.

Storie di vendetta non sono nuove per Schwarzy, ma basta guardare il trailer per capire che il tono in questo caso è parecchio diverso. Siamo curiosi. Il film esce negli States ad aprile.