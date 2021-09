Army of Thieves: nuovo trailer per il film prequel di Army of the Dead in arrivo su Netflix

News Cinema

Nel corso dell'evento virtuale TUDUM, Netflix ha svelato il nuovo trailer di Army of Thieves in arrivo in streaming il 29 ottobre 2021.

"Più casseforti, meno zombie" dice il poster di Army of Thieves. Per chi non lo sapesse, si tratta del prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, il film con una rapina da compiere in una Las Vegas che brulica di morti viventi. Snyder è produttore e autore del soggetto di Army of Thieves, ma il film è diretto e interpretato da Matthias Schweighöfer nel ruolo di Ludwig Dieter che faceva parte del team della storia precedente (o seguente, a seconda di come la si veda). Il 40enne Schweighöfer è uno dei più profilici e popolari attori tedeschi che recita dalla fine degli anni 90 e che ha all'attivo già quattro regie cinematografiche. Del cast fanno parte anche Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Guz Kahn e Jonathan Cohen.

La storia di Army of Thieves inizia con il bancario di provincia Dieter che ha un talento nello scassinare casseforti. L?uomo si fa coinvolgere in un'avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall'Interpol. Insieme tentano di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell'impossibile in giro per l'Europa.

Qui sotto il trailer originale sottotitolato in italiano di Army of Thieves che sarà disponibile su Netflix dal 29 ottobre 2021.