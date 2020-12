Army of the Dead: Zack Snyder annuncia la fine delle riprese del prequel con la foto del cast

News Cinema

Zack Snyder annuncia fine riprese del prequel di Army of the Dead, prequel per Netflix del suo zombie film ancora inedito, che avrà anche una serie animata, e condivide foto del cast. La regia del prequel non è sua.

Zack Snyder è tornato in piena attività, non solo col director's cut di Justice League di cui via abbiamo abbondantemente parlato, ma soprattutto col suo ritorno al cinema horror col film di zombi per Netflix Army of The Dead, da cui nasce anche la serie animata Army of the Dead: Lost Vegas e un prequel che non ha diretto ma prodotto e di cui annuncia la fine delle riprese.

Snyder lo ha annunciato su Twitter con una foto del cast. Per fare chiarezza: il primo film, Army of the Dead, andrà su Netflix l'anno prossimo in data ancora da decidere, ma il film è piaciuto così tanto che i responsabili della piattaforma ne hanno subito ordinato un prequel, che è quello di cui sono appena terminate le riprese.

La sceneggiatura del prequel e della serie è di Shay Hatten e la regia del prequel è di Matthias Schweighöfer, incentrata sul suo personaggio in Army of the Dead. Aspettiamo ancora il trailer del film di Snyder e del prequel.