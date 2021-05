Army of the Dead: i primi 15 minuti in anteprima del film di Zack Snyder per Netflix

News Cinema

Atteso su Netflix per il 21 maggio, Army of the Dead di Zack Snyder si lascia divorare in anteprima per ben 15 minuti.

Ancora abbiamo impressi nella memoria quegli zombie che correvano come matti in L'alba dei morti viventi. Il film che ci suggerì di tenere d'occhio quel giovane regista, un certo Zack Snyder, usciva in sala nell'aprile del 2004. Sono trascorsi 17 anni e finalmente il filmmaker ha pensato di fare un ritorno alle origini aggiungendo non poca ironia e mescolando l'horror con un film di rapina. Army of the Dead è stato realizzato per Netflix da Snyder che ricopre anche i ruoli di co-sceneggiatore, produttore e direttore della fotografia. Il film sarà disponibile sul servizio streaming dal 21 maggio.

Army of the Dead: in anteprima su Youtube i primi 15 minuti del film

Army of the Dead si ambienta a Las Vegas. La città di scommesse e perdizione in mezzo al deserto è ora isolata dal mondo che dopo un'invasione di zombie che l’ha lasciata in rovina. Un ex eroe della lotta contro gli zombie di nome Scott Ward (Dave Bautista) che ora si dà alla griglia cucinando hamburger, è contattato dal boss di un casinò. Costui gli proprone entrare nella zona di quarantena infestata dai morti viventi per recuperare 200 milioni di dollari rimasti nel caveau dell'edificio, prima che la città venga bombardata dal governo entro 32 ore. Ward accetta la sfida, mettendo insieme una squadra di improbabili elementi per portare a termine la missione.

Trattandosi di immagini non esattamente per un pubblico da family movie, è obbligatorio fare il login su YouTube per dimostrare di avere la maggiore età e poter mandare in play il video. Secondo le regole della piattaforma, dunque, è necessario cliccare qui sotto su "Guarda su YouTube" per poter proseguire e vedere i primi 15 minuti di Army of the Dead. Più in basso il trailer del film e sotto il poster ufficiale.