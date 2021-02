Army of the Dead: aspettando il trailer, ecco poster e data d'uscita dello zombie movie di Zack Snyder

News Cinema

Mentre il suo atteso Zack Snyder's Justice League si prepara a debuttare in digitale, Netflix ha annunciato che Army of the Dead arriverà a fine maggio sulla piattaforma.

A poche ore dall'annuncio della Warner relativo all'uscita in esclusiva digitale di Zack Snyder's Justice League, ecco un'altra novità riguardante un film diretto dal regista americano. Netflix ha infatti annunciato che Army of the Dead (atteso ritorno allo zombie movie di Snyder a diversi anni di distanza dal godibilissimo L'alba dei morti viventi, suo esordio alla regia) debutterà in streaming sulla piattaforma il prossimo 21 maggio.

E questo è il poster ufficiale del film, il cui primo trailer dovrebbe debuttare online giovedì:





Ideato, sceneggiato, prodotto e diretto da Zack Snyder, Army of the Dead racconterà la storia di un gruppo di mercenari che decidono di tentare una rapina al caveau di un grosso casinò di Las Vegas nel bel mezzo di un'epidemia zombie. Nel cast del film ci sono Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone e Michael Cassidy.

Ci rivediamo tra qualche giorno per il trailer del film.