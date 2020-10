Armie Hammer, vestito da astronauta, svela i suoi rudi passatempi da lockdown

News Cinema

Durante la quarantena Armie Hammer non leggeva libri né scriveva poesie. Ingannava la noia facendo cose da maschio alpha e anche un po’ schifose, come ha raccontato a Jimmy Kimmel.

Ormai sembrano passati anni dai durissimi tempi del lockdown, ma se è di Armie Hammer che dobbiamo parlare, allora volentieri riprendiamo l'argomento. Cosa ha fatto l'attore durante le lunghe settimane di quarantena o comunque nel tempo in cui le lavorazioni cinematografiche erano ferme? Si è tirato su le maniche e si è dato a... lavori da macho. Nella fattispecie ha aiutato un caro amico a ricostruire un albergo. Ecco cosa ha raccontato l'attore in proposito durante il Jimmy Kimmel Live!: "Non sono rimasto con le mani in mano. Sono stato davvero fortunato. Voglio dire, il modo sta collassando, siamo in piena Apocalisse, ma la cosa buffa è che il mio amico Ashton Ramsey ha comprato un vecchio motel in mezzo al deserto. Era un motel abbandonato e malmesso, e quando sono tornato dalle isole Cayman, dove avevo trascorso del tempo durante la quarantena, gli ho detto: ‘amico, non ho niente da fare’. E lui: ‘Vuoi venire a vivere con me in un motel abbandonato e aiutarmi a ristrutturarlo?'”.

Al Jimmy Kimmel Live! Armie Hammer si è presentato vestito da astronauta per avere un'ulteriore barriera contro il Covid-19. Al presentatore che lo prendeva in giro dicendogli che sembrava una patata al cartoccio e che era incredulo di fronte alla storia del motel, ha svelato che l'aiuto prestato all’amico lo ha davvero salvato dalla noia e dalla monotonia, o meglio da una riprovevole abitudine che sarebbe sempre meglio tacere: quella di infilarsi le dita nel naso. “Pensate che nella mia vita stesse accadendo qualcosa di meglio?" - ha detto. "Me ne stavo letteralmente seduto a casa a togliermi le caccole dal naso e a cercare di lanciarle il più lontano possibile. Avevo esaurito tutte le opzioni".

Quel “letteralmente” significa che Armie Hammer trascorreva davvero le giornate a "scaccolarsi". Chissà se lo faceva in gran segreto o davanti alla moglie, ci viene da chiederci. Dita nel naso a parte, Hammer ha un luminoso futuro cinematografico di fronte, in cui potrà godersi il successo del già citato Assassinio sul Nilo, in arrivo il prossimo 26 novembre, e di Rebecca, che debutta su Netflix il 21 ottobre.

Ecco il divertentissimo video di Armie Hammer patata al cartoccio e con dei sandali terrificanti che parla di rudi abitudini da lockdown con Jimmy Kimmel, seguito dal trailer di Rebecca, remake del film di Hitchcok Rebecca - La prima moglie.