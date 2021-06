Armie Hammer si ricovera per guarire da alcol, droga e disturbi sessuali

News Cinema

Armie Hammer ha deciso di ricoverarsi, avviando un percorso di disintossicazione da alcol, droghe, occupandosi anche dei propri disturbi di natura sessuale. Riuscirà a riavviare la sua carriera?

Dopo due mesi e mezzo difficili, Armie Hammer ha deciso di affrontare i suoi disturbi mentali e fisici: Vanity Fair ci comunica che l'attore di Chiamami col tuo nome ha deciso di ricoverarsi dal 31 maggio in una clinica per affrontare le sue dipendenze da "droghe e alcol", oltre che per trovare una via d'uscita dalle sue "problematiche sessuali". In definitiva, lo scandalo che sulle prime era apparso a molti (e comprensibilmente) come un caso gonfiato, a partire da voci social su un presunto cannibalismo e ossessioni sadomaso, ha via via preso una piega molto seria: oltre a essere effettivamente indagato dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles in seguito ad accuse di stupro legate a una sua relazione risalente al 2017, con una ventenne conosciuta l'anno prima, Hammer è stato costretto a lasciare tutti gli impegni professionali che aveva, oltre a completare il percorso di separazione da sua moglie.

Armie Hammer ha dovuto rinunciare in poche settimane alla commedia sentimentale Shotgun Wedding con Jennifer Lopez (lì sostituito da Josh Duhamel), al thriller The Billion Dollar Spy e alla miniserie The Offer sulla realizzazione del Padrino (lì sostituito da Miles Teller). Una carriera che sembra ormai chiusa in un angolo: l'attore ha sempre negato tramite i suoi legali di aver avuto rapporti non consensuali, però l'Hollywood attuale non perdona, e forse l'ammissione dei problemi tramite il ricovero consapevole potrà in un futuro remoto riavvicinarlo al suo mestiere. Leggi anche Assassinio sul Nilo: le scene di Armie Hammer verranno rigirate con un altro attore?