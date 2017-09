Armie Hammer ragguinge Felicity Jones in On the Basis of Sex

Armie Hammer, che abbiamo appena ammirato al Toronto Film Festival in Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, affiancherà Felicity Jones nel film di Mimi Leder On the Basis of Sex. Scritto da Daniel Stiepleman, il film racconterà la storia di Ruth Bader Ginsburg, Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti da quasi venticinque anni. Da notare che lo sceneggiatore è il nipote della Ginsburg.

La storia di On the Basis of Sex si concentrerà principalmente sulla giovane professore di legge Ruth (la Jones) che insieme a suo marito Marty Ginsburg (Hammer) portarono proprio di fronte alla Corte Suprema il primo caso di discriminazione sessuale.

La carriera di Hammer sta vivendo un momento particolarmente felice, e non è escluso che la sua grande performance nel film di Guadagnino possa regalargli addirittura la candidatura all'Oscar come non protagonista. Oltre a questo film lo vedremo anche in Final Portrait, diretto da Stanley Tucci.